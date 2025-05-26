Более 35 социальнозначимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 19 по 23 мая в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 36 закупки, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Работы в рамках данных закупок проводятся по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Так, например, опубликованы закупки на выполнение работ по реконструкции котельных в поселке Измайлово и поселке Развилка Ленинского округ, по строительству блочно-модульной котельной в поселке Всеволодово городского округа Электросталь.

В г. Ликино-Дулёво планируется благоустройство территории сквера «Заводской».

В рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» планируется капитальный ремонт МБУДО «Детская музыкальная школа имени Александра Александровича Алябьева» в г. Пущино, ГБПОУ МО «Красногорский колледж» в г. Красногорск, МБОУ «Лицей № 2» в г. Протвино, а также детского сада МБОУ СОШ № 16 в г. Серпухов.

В городском округе Балашиха предстоит первый этап реконструкции автомобильной дороги «Носовихинское шоссе» на участке от автомобильной дороги «Кучино — М-7 «Волга» до автомобильной дороги «Носовихинское шоссе — Агрогородок».

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.