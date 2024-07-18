Более 3,3 тыс жителей Подмосковья перевели дачные дома в статус жилых

В Московской области с начала года более 3,3 тыс. жителей воспользовались услугой по признанию садового дома жилым на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Перевести садовый дом в жилой и наоборот можно недвижимость, которая расположена на территории садоводческих товариществ и земельных участках с видом разрешенного использования «ведение садоводства». Сделать это можно в режиме онлайн, подав заявление на изменение статуса дома на регпортале. И через 13 дней в личном кабинете собственник получает выписку из реестра недвижимости с обновленными данными. Так, с начала года более 3,3 тыс. граждан перевели садовые дома в жилые, что почти на одну тысячу больше в сравнении с показателем прошлого года», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Дом могут признать жилым, если здание является капитальным и построено на фундаменте с окнами, к нему подведено электричество, холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), система отопления (за счет электричества, печи, газа) и вентиляция. Полностью критерии прописаны в постановлении правительства РФ № 47 от 28 января 2006 года.

Для того чтобы перевести садовый дома в жилой, необходимо:

заказать заключение по обследованию технического состояния объекта;

подать заявление на региональном портале государственных услуг (РПГУ);

если дом обременен правами третьих лиц, должно еще быть нотариально удостоверенное согласие третьих лиц;

далее специалисты выносят решение о признании садового дома жилым или отказе в проведении процедуры;

если принято положительное решение, то администрация направляет свое решение заявителю, а также в орган регистрации прав для внесения соответствующих изменений в сведения о садовом доме, содержащиеся в ЕГРН.

Отказать могут по следующим причинам: заявитель представил неполный пакет документов, с заявлением обратился не собственник объекта, ВРИ земельного участка не предусматривает размещения на нем жилого дома.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.