Более 31 тыс объектов недвижимости зарегистрировано в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье на учет поставлены более 31 тыс. объектов капитального строительства, что почти на 2 тыс. больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений.

«С января по июнь в Подмосковье зарегистрировано 31 308 объектов недвижимости, из них 24 320 — это индивидуальные жилые дома общей площадью 3,9 млн кв. метров. Рост очевиден, и это говорит о том, что граждане понимают важность легализации своей недвижимости, а бонусом получают при этом ряд преимуществ. К слову сказать, только за май в регионе зарегистрировано более 6,8 тысячи объектов недвижимости, из них свыше 5,5 — это частные дома площадью 774,9 тысячи кв. м с налоговым потенциалом 24,7 млн рублей», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По словам главы ведомства, существенным инструментом в этом вопросе является активная информационная кампания среди населения, которая успешно проводится в Подмосковье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.