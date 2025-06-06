Более 3 тыс межевых планов подготовили специалисты БТИ Подмосковья с начала года

За первые пять месяцев текущего года специалисты ГБУ «БТИ Московской области» провели межевание более 3 000 земельных участков. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года, более чем на 30%, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, чтобы оперативно обрабатывать растущее число заявок от граждан на выполнение кадастровых работ, сохраняя качество оказываемых услуг», — рассказала генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

Межевание земельного участка — это комплекс кадастровых работ для установления и закрепления границ земельного участка на местности, а также определения его площади и местоположения.

Без уточнения границ земельного участка невозможно совершать юридически значимые действия с ним. Оно необходимо при постановке на государственный кадастровый учет земельного участка, при разделе, объединении или перераспределении участков, при разрешении споров о границах и при исправлении кадастровых ошибок.

Чтобы воспользоваться услугой по подготовке межевого плана, жители Подмосковья могут обратиться в окна БТИ Московской области в МФЦ и по номеру горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.