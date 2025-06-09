Более 2,7 тыс населенных пунктов внесли в реестр недвижимости Подмосковья

Реестр недвижимости Московской области продолжает наполняться сведениями о границах населенных пунктов и территориальных зон. На территории Московской области Подмосковным Росреестром совместно с правительством Московской области продолжаются мероприятия по наполнению единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) полными и точными данными о границах территориальных зон и населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Сведения в ЕГРН вносятся на основании актуальных материалов территориального планирования и градостроительного зонирования. Это позволяет точно определить правовой статус земельных участков, уменьшить риски территориальных споров, увеличить инвестиционную привлекательность региона.

Своевременная организация и проведение работы по внесению сведений о границах в ЕГРН является крайне важной задачей в части возможности дальнейшего развития территории региона.

Общее количество населенных пунктов на территории Московской области составляет 5 950 из которых в настоящее время внесены в ЕГРН границы 2 748 населенных пунктов. Общее количество территориальных зон в регионе составляет 151 478, из которых в настоящее время внесены в ЕГРН границы 115 411 территориальных зон.

Доля границ муниципальных образований Московской области, сведения о которых внесены в ЕГРН, составляет 100%.

Граница территории муниципального образования, отражает пределы эффективного использования земли и иной недвижимости в качестве средства обеспечения инвестиций, увеличения доходов местных бюджетов, в которых реализуются полномочия органов местного самоуправления.

Наличие в едином государственном реестре недвижимости полных и точных сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон является одной из важнейших задач государственной программы «Национальная система пространственных данных». Эта масштабная работа имеет важное значение для развития региона.

«Точное описание границ способствует эффективному управлению территориями, улучшению инвестиционной привлекательности, а также созданию условий для развития инфраструктуры и учета земельных ресурсов. Наполнение ЕГРН сведениями о границах позволяет землепользователям эффективно распоряжаться принадлежащими им земельными участками», — отметил заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Андрей Таланов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы. Только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.