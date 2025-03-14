Более 2,5 тыс жителей Подмосковья заказали архивные сведения в БТИ региона

За два месяца 2025 года услугами БТИ Московской области по предоставлению архивных сведений воспользовались 2 515 граждан. Об этом сообщает региональное Министерство имущественных отношений.

Архивные сведения БТИ представляют собой справки об отсутствии или наличии права собственности на недвижимость до 1998 года. Такие документы граждане запрашивают при постановке в очередь на жилье или земельный участок, оформлении ипотеки, наследства, приватизации квартиры, регистрации и тд. Сведения из архивов помогают также решать самые разные спорные вопросы, связанные с имуществом, к примеру, устранять технические ошибки в едином государственном реестре недвижимости.

Заказать архивные сведения в областном БТИ можно на официальном сайте учреждения в формате «онлайн заказа», а также посредством личного обращения в окна приемов отделений МФЦ Московской области.

Кроме того, услугу можно получить, воспользовавшись региональным порталом госуслуг (РПГУ). Она так и называется «Предоставление архивных сведений», а запущена была БТИ Московской области совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области полтора года назад для удобства жителей. Только за два месяца этого услугой воспользовались 120 заявителей.

Для того чтобы получить услугу, необходимо авторизоваться на регпортале, заполнить онлайн-форму заявления и оплатить госпошлину. В течение 10 рабочих дней результат поступит в личный кабинет. С полной инструкцией по оформлению услуги можно ознакомиться также на РПГУ.

Сведения из архивов можно получить и с помощью приложения «Добродел». Для этого нужно скачать приложение, перейти в раздел «Услуги», нажать на окно «Все услуги», выбрать блок «Дом и ЖКХ», нажать на услугу «Предоставление архивных сведений», заполнить онлайн-форму и отправить заявку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.