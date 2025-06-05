Более 2,5 тыс подмосковных собственников изменили ВРИ своих участков

На территории Московской области за пять месяцев 2025 года свыше 2,5 тысяч собственников изменили вид разрешенного использования своих земельных участков. В бюджет региона за этот период поступило более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«С начала года ведомством направлено 3673 положительных решения по изменению ВРИ на сумму более 2,4 млрд рублей. На сегодняшний день 2529 собственников оплатили данную услугу на общую сумму свыше 1 млрд рублей», — уточнил министр имущественных отношений Миноблимущества Тихон Фирсов

Сведения о виде разрешенного использования земельного участка, которые являются дополнительной характеристикой, содержатся в едином реестре недвижимости.

Такую выписку можно заказать:

на сайте Росреестра;

в офисах МФЦ;

на портале РПГУ

на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра»

воспользоваться геоинформационным порталом «Национальная система пространственных данных»

Обращаем внимание, использовать участок, даже если он находится в собственности, можно только в соответствии с его принадлежностью к определенному виду разрешенного использования. Именно вид устанавливает правила пользования: для чего можно использовать землю, какие объекты недвижимости можно на ней строить, их параметры по высоте, отступы от границ земельного участка и т. д.

Для изменения вида разрешенного использования земельного участка нужно руководствоваться правилами землепользования и застройки. Правообладатель земельного участка может самостоятельно выбрать вид разрешенного использования из числа видов, предусмотренных градостроительным регламентом без дополнительных разрешений и согласований. Для этого собственнику необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Росреестр. Подать такое заявление можно в любом МФЦ Подмосковья.

Изменение вида разрешенного использования земельного участка может отразиться на его кадастровой стоимости, а также величине земельного налога. Плата за изменение ВРИ взимается в том случае, если на участке планируются различные виды жилой застройки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.