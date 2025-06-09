Более 25 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Со 2 по 6 июня в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 26 закупок. Так, например, опубликованы закупки на выполнение работ по установке шкафов управления наружным освещением, оборудованных автоматизированной системой управления наружным освещением на территории Московской области, а также лоты на выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Продолжается выполнение работ по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В Истре предстоит реконструкция водозаборного узла № 3, в городском округе Солнечногорск запланирован капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС.

В рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» планируется капитальный ремонт лицея в городе Белозерский Богородского городского округа, а в Коломне отремонтируют МБУДО «Центральная детская музыкальная школа имени А. А. Алябьева». Школы на 550 мест планируется построить в селе Перхушково Одинцовского городского округа и в Подольске на улице Ватутина.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.