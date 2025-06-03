Более 25 новых социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 26 по 30 мая в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 29 закупок, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, продолжается выполнение работ по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В городском округе Власиха запланирована реконструкция центральных тепловых пунктов «Центральный» и «Сосновый», а в городском округе Лосино-Петровский будет производиться реконструкция ЦТП № 2 с увеличением мощности до 15 МВт.

В рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» планируется капитальный ремонт дошкольного отделения МБОУ СОШ № 18 в Серпухове и строительство детского сада на 200 мест в Подольске. В Орехово-Зуевском городском округе в городе Ликино-Дулево планируется реконструкция МОУ «Ликино-Дулевский лицей» со строительством пристройки на 550 мест, а в городском округе Щелково — капитальный ремонт МБОУ СОШ № 24 им. С. А. Красовского ГОЩ в поселке Монино.

Опубликованы закупки, относящиеся к благоустройству и формированию современной комфортной городской среды. Планируются разработка архитектурно-планировочной концепции проекта благоустройства Парка им. Л.Лазутиной в Одинцовском городском округе, а также этапа выполнения работ по благоустройству набережной озера Травинское в городе Пушкино Московской области.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тыс. земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.