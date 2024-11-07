Более 234 тыс госуслуг по земельным вопросам предоставили в Подмосковье в 2024 году

За 10 месяцев 2024 года в Подмосковье предоставили свыше 234 тыс. государственных услуг по земле в электронном виде. Количество жителей области, получивших госуслуги по земельным вопросам, выросло на 18,1 тыс., сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Рост зафиксирован преимущественно в самых популярных услугах ведомства: на перераспределение земель подали более 57,7 тыс. заявлений (на 4 тыс. больше, чем в прошлом году), за предварительным согласованием предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обратились свыше 50 тыс. человек (на 9 тыс. больше), услугу по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов получили более 27 тыс. граждан (на 2 тыс. больше).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.