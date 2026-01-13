сегодня в 14:43

Более 2300 га сельхозземли передали фермерам в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году крестьянско-фермерские хозяйства в 23 округах Подмосковья получили свыше 2300 гектаров неразграниченной и муниципальной сельхозземли без торгов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области предоставило крестьянско-фермерским хозяйствам региона более 2306 гектаров сельскохозяйственных земель в 2025 году. Земельные участки были переданы без проведения торгов 63 хозяйствам в 23 городских и муниципальных округах.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что благодаря этой поддержке более 60 фермеров смогут начать или расширить производство, а жители региона получат больший выбор фермерских продуктов.

Участки распределили в округах, включая Талдомский, Егорьевск, Подольск, Чехов, Серпухов, Истра, Орехово-Зуевский, Ступино, Богородский, Шатура, Наро-Фоминский, Пушкинский, Зарайск, Серебряные Пруды, Шаховская, Коломна, Можайский, Луховицы, Раменский, Рузский, Волоколамский, Павлово-Посадский и Клин.

По информации министерства сельского хозяйства Московской области, аграрии смогут использовать землю для развития растениеводства, овощеводства, пчеловодства, а также для разведения крупного и мелкого рогатого скота.

Подать заявление на аренду земельного участка без торгов можно через региональный портал Госуслуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.