Более 2,3 млрд рублей внесли владельцы земли за изменение ВРИ в бюджет Подмосковья

На территории Московской области за 11 месяцев свыше 9 тыс. собственников изменили вид разрешенного использования своих земельных участков. В бюджет региона поступило более 2,3 млрд руб. сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Услугой по предоставлению расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка на территории Московской области жители Подмосковья пользуются весьма активно. Всего за 11 месяцев 2024 года по расчету платы за изменение ВРИ направлено свыше 13,5 тыс. положительных решений на общую сумму более 10,8 млрд рублей.

За расчетом размера платы или за рассрочкой оплаты смены ВРИ могут обратиться в Минмособлимущество физические или юридические лица либо их уполномоченные представители.

Взимается плата в случае изменения ВРИ на вид, предусматривающий различные виды жилой застройки. Это может быть индивидуальная застройка, малоэтажная, многоквартирная, блокированная, среднеэтажная, многоэтажная, а также ведение личного подсобного хозяйства или садоводства. Площадь участка также должна соответствовать предельным размерам.

Поменять ВРИ можно только на такой, который предусмотрен территориальной зоной. Узнать информацию обо всех ВРИ можно на Геопортале Подмосковья, введя кадастровый номер, а также в классификаторе приказа Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Изменить ВРИ невозможно:

по требованию арендатора — если договор аренды участка, находящегося в государственной собственности, заключен на торгах;

арендатору самостоятельно — если участок предоставлен в аренду для определенного вида использования;

если в ПЗЗ отсутствует желаемый ВРИ в территориальной зоне, куда входит такой земельный участок, либо площадь участка не соответствует параметрам ПЗЗ для испрашиваемого ВРИ.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо обратиться на РПГУ, перейдя по ссылке, заполнить заявление, указав кадастровый номер участка и ВРИ, на который необходимо поменять действующий. После чего в течение 12 рабочих дней в личный кабинет придет уведомление с расчетом платы и реквизитами. И только после оплаты можно обращаться за изменением ВРИ в Росреестр.

Порядок расчета платы за изменение ВРИ участка регулируется статьей 5.1 Закона Московской области от 07.06.1996 года № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области» и постановлением правительства МО 1190/57 «Об утверждении порядка определения платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности физического или юридического лица, и перечня видов объектов капитального строительства, имеющих важное социально-экономическое значение для развития Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.