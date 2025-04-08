Более 200 человек продолжают строить образовательный комплекс в Котельниках

В Котельниках в мкр. Опытное поле продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса, в котором участвуют более 200 человек, задействованы 9 единиц техники. Этот проект направлен на создание современных условий для обучения и воспитания детей. Комплекс станет важной частью образовательной инфраструктуры региона и будет способствовать развитию местного сообщества, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«В школьном блоке завершены монолитные работы. Ведется кладка наружных и внутренних стен, выполняются кровельные работы, монтаж инженерных сетей. В блоке детского сада ведется армирование вертикальных конструкций, устройство кровли, прокладка внутренних и наружных сетей», — говорится в сообщении.

В 4-этажном здании разместятся школа на 2 100 мест и детский сад для 350 малышей. Строительная готовность на сегодня — более 35%.

В детском саду будет 14 групп, в школе — 84 учебных класса. В комплексе предусмотрены 4 спортивных зала, 2 библиотеки, актовый зал на 800 зрителей, помещения для изучения технологий, просторная столовая на более чем 1 000 мест и медпункт. На территории сделают игровые и спортивные площадки.

Комплекс возводят в микрорайоне Опытное поле, где существует большая потребность в образовательных учреждениях. Ближайшая к микрорайону школа № 3 перегружена, в ней не хватает кабинетов и общественных пространств. Жители просили новую школу, чтобы дети могли учиться в комфортных условиях.

Завершат все работы на объекте к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.