Более 20 аукционов провели в Клину по земельно-имущественным торгам

Администрация городского округа Клин активно ведет работу по вовлечению в оборот земельных участков, в том числе путем реализации их на торгах. С начала 2025 года уже состоялось 22 аукциона, по итогам которых заключено 17 договоров аренды земельных участков, 4 договора купли-продажи земли, 1 договор купли-продажи имущественного комлекса, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В настоящее время 36 земельных участков опубликованы для реализации на торгах с целью дальнейшего предоставления в аренду или собственность.

Речь идет про земельные участки с видом разрешенного использования ИЖС, ЛПХ и садоводство в г. Клин, деревнях Еросмово, Трехденево, Орлово, Сметанино, Решоткино, Бирево, Гологузово, Акатовоо, Теренино, Давыдково. Земельный участок под пчеловодство можно приобрести вблизи д. Ватолино.

Важно напомнить, что в связи с изменением законодательства с 1 марта 2025 года срок приема заявков на торги составляет не 30 календарных дней, как было ранее, а 10 рабочих дней.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.