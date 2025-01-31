Более 2 млн регистраций с недвижимостью провели в Подмосковье за 2024 год

Общее количество учетно-регистрационных действий, проведенных управлением Росреестра по Московской области за 2024 год в отношении объектов недвижимости, составило более 2 млн. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Из них по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий в ведомство поступило более 196 тыс. заявлений.

За отчетный период на регистрацию ипотеки подано более 146 тыс. заявлений.

На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) поступило более 61 тыс. заявлений, из которых более 95% — в электронном виде.

Управление и правительство Московской области на постоянной основе проводят совместную работу по совершенствованию процесса предоставления государственных услуг Росреестра и повышению качества и доступности учетно-регистрационных процедур на территории региона.

«Спрос на электронные услуги Росреестра в настоящее время растет, большинство граждан взаимодействует с ведомством в режиме онлайн. Положительная динамика во многом связана с реализацией федеральных законов, направленных на упрощение процедуры оформления прав на объекты недвижимости, что способствует получению актуальных сведений о недвижимости, безопасности сделок и существенно сокращает время оформления документов для обеспечения комфортных условий для граждан региона», — отметила замруководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.