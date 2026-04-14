Более 19 тыс заявлений подали в Подмосковье на согласование земли

С начала года жители и предприниматели Подмосковья подали свыше 19 тыс заявлений на предварительное согласование предоставления земельных участков через региональный портал госуслуг. Сервис позволяет оформить участки, собственность на которые не разграничена, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Предварительное согласование предоставления земельных участков» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Участки». Подать заявление можно в случае, если границы участка не определены либо в ЕГРН отсутствуют сведения о них.

На этапе предварительного согласования заявитель может узнать, возможно ли получить участок без проведения торгов, а также выбрать вид права: собственность, аренда, постоянное бессрочное пользование или безвозмездное пользование.

Услуга предоставляется бесплатно. Ответ направляется в личный кабинет заявителя в течение 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.