Более 1,6 тыс подмосковных собственников изменили ВРИ своих участков

Более 1 600 собственников земли в Подмосковье изменили вид разрешенного использования своих участков за три месяца 2025 года. С начала года после расчета платы за изменение ВРИ 1 673 правообладателя оплатили услугу на общую сумму свыше 780,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Всего за первый квартал текущего года министерством имущественных отношений региона по расчету платы за изменение ВРИ направлено 2 388 положительных решений на сумму порядка 1,39 млрд рублей.

Как пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, в Подмосковье плата взимается за изменение действующего ВРИ на виды разрешенного использования земли, которые подразумевают различные виды жилой застройки. С начала года правообладатели подмосковных земель выразили желание изменить ВРИ 2388 земельных участков, за изменение ВРИ 1673 из них собственники уже заплатили.

«С 1 марта Постановлением Правительства Московской области плата за изменение вида разрешенного использования земельного участка с личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) на индивидуальное жилищное строительство и наоборот отменена. Правообладатели смогут изменить один вид на другой по обращению в Росреестр бесплатно», — добавил министр.

Данные изменения внесены постановлением правительства МО от 30.01.2025 N 73-ПП «О внесении изменений в порядок определения платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности физического или юридического лица».

Перед изменением вида использования в случаях, предусмотренных действующим постановлением, необходимо внести плату. Чтобы узнать размер платы за изменения вида разрешенного использования нужно обратиться за услугой министерства имущественных отношений Московской области через портал госуслуг региона.

Для этого собственнику (физическое, юридическое лицо либо их уполномоченные представители) необходимо заполнить заявление, в котором указывается кадастровый номер участка и вид разрешенного использования, на который он планирует изменить действующий ВРИ. В течение 12 дней в личный кабинет заявителю поступит уведомление с расчетом платы и реквизиты для оплаты. После оплаты услуги, заявитель может обращаться в Росреестр.

В 2024 году собственники Подмосковья изменили вид разрешенного использования свыше 10,2 тыс. земельных участков на сумму более 2,8 млрд рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.