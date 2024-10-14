Более 1,6 тыс кв м самостроя демонтировали в столичном поселении Рязановское

В Новомосковском административном округе земельный участок освободили от самовольных построек, сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Комплекс незаконных объектов площадью 1662,9 кв. м на территории поселения Рязановское в деревне Мостовское использовался для коммерческих целей, включая офисы, торговлю и склады.

«Пять строений возвели при отсутствии правовых оснований: без разрешений и согласований. Они не поставлены на кадастровый учет и не значились в технической документации, что стало основанием для принятия мер по их демонтажу», — поделился Бобров.

Он отметил, что контроль за законностью возведения объектов и демонтаж нелегальных построек позволяют городу в дальнейшем благоустраивать освобожденные территории, создавать новые общественные пространства, а значит, обеспечивать комфортные условия для горожан и гармоничную архитектурную среду.

С 2021 года в Москве действует проект «Доброволец ГИН». Участники проходят базовое обучение у специалистов инспекции и в дальнейшем оказывают помощь в выявлении подобных фактов.

Чтобы присоединиться к проекту, достаточно заполнить форму, после чего сотрудники Госинспекции по недвижимости свяжутся и проведут инструктаж.