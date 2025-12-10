Фото - © Земельный участок ЛПХ в собственность на торгах в г.о. Ступино/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

Более 150 новых объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

В первую неделю декабря на торги выставлено 155 объектов, из которых 84 земельных участка в аренду, 65 земельных участков на продажу, 4 нежилых помещения в аренду, 1 нежилое помещение на продажу и 1 объект под водопользование. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в муниципальном округе Шаховская сдается в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 15 соток, расположенный в деревне Бурцево. Начальная цена — 19 005 руб/год.В городском округе Ступино можно взять в собственность земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 15,81 соток, расположенный в селе Хатунь. Начальная цена — 1 682 737,35 руб.

Для бизнеса также есть новые предложения: в муниципальном округе Дмитровский сдается в аренду земельный участок под спорт, а в муниципальном округе Шаховская на торгах в собственность здание с земельным участком.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.