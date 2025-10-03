Более 150 новых нежилых объектов эксплуатировали в Подмосковье в сентябре

Рабочие места вблизи от дома, инвестиции в развитие региона, снижение зависимости от импортной продукции и новые отечественные производства — принесут новые проекты, которые бизнес реализует при поддержке центра содействия строительству при правительстве Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Только в сентябре специалисты первого проектного офиса в России помогли застройщикам ввести в эксплуатацию 159 новых нежилых объектов: производств, торговых и медицинских центров, логистических объектов и т. д.

Общая площадь введенных объектов составила 444 тыс. кв. м, а объем инвестиций в их реализацию превысил 12,5 млрд рублей.

В сентябре 272 объекта получили разрешение на строительство. Менеджеры ЦСС помогли пройти все согласования без излишних процедур и бумажной волокиты — в «цифре». Строительство новых нежилых объектов привлечет в регион 17,5 млрд рублей, а их запуск позволит создать еще 2 716 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.