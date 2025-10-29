Более 15 млн упаковок средств для волос выпустят после открытия завода в Дубне

Готовность производственного здания компании-производителя профессиональной косметики для волос в Дубне достигла 80% — фиксируют инспекторы Главгосстройнадзора по итогам проведенного профвизита. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о третьем этапе строительства производственного комплекса компании «Полекс Бьюти», которая выпускает продукцию для профессиональных стилистов и парикмахеров: средства для окрашивания и осветления, завивки и выпрямления волос, а также средства для ухода.

В здании площадью более 3,3 тыс. кв. м оборудуют участки развешивания, приготовления и фасовки продукции, а также две складские зоны. Объем выпускаемой продукции превысит 15 млн упаковок в месяц. При этом вся продукция будет соответствовать требованиям таможенного регламента транспортного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

В 2022 году под надзором Главгосстройнадзора был достроен второй этап строительства — склад готовой продукции, а первый производственный блок площадью почти 2 тыс. кв. м застройщик возвел в 2019 году. В настоящее время компания начала реализацию и 4-го этапа строительства.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.