Более 13 тыс медработников Подмосковья воспользовались компенсацией аренды жилья

В 2025 году в Подмосковье увеличили компенсацию аренды жилья медикам. Теперь введена прогрессивная система — в ряде округов размер выплаты увеличился до 30 тыс. рублей. ежемесячно для медработника и до 45 тыс. рублей для пары, если оба супруга трудятся в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Также с этого года расширен перечень должностей. Получить компенсацию теперь могут заведующие структурных подразделений медорганизаций и ФАПов.

«Такая поддержка стала важной составляющей комплекса мер, который мы выстроили в Подмосковье для привлечения медиков на работу в регион. В частности, у нас работают программы «социальной ипотеки», «земский доктор», предоставляются бесплатные земельные участки, различные выплаты, реализуются другие льготы. Мы ежегодно вводим и новые меры. В частности, в прошлом году расширили программу «земля врачам», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Как оформить выплату

Список должностей:

1. Врач-анестезиолог-реаниматолог.

2. Врач-детский кардиолог.

3. Врач-детский онколог.

4. Врач-детский хирург.

5. Врач-детский эндокринолог.

6. Врач-нейрохирург.

7. Врач-рентгенолог.

8. Врач-торакальный хирург.

9. Врач скорой медицинской помощи.

10. Врач ультразвуковой диагностики.

11. Врач-акушер-гинеколог.

12. Врач-кардиолог.

13. Врач-невролог.

14. Врач-онколог.

15. Врач-оториноларинголог.

16. Врач-офтальмолог.

17. Врач-педиатр участковый.

18. Врач-педиатр.

19. Врач-сердечно-сосудистый хирург.

20. Врач-терапевт участковый.

21. Врач-терапевт.

22. Врач-травматолог-ортопед.

23. Врач-хирург.

24. Врач-эндокринолог.

25. Медицинская сестра — анестезист/медицинский брат (медбрат) — анестезист.

26. Операционная медицинская сестра/операционный медицинский брат (медбрат).

27. Медицинская сестра палатная (постовая)/медицинский брат (медбрат) палатный (постовой).

28. Медицинская сестра приёмного отделения/медицинский брат (медбрат) приемного отделения.

29. Медицинская сестра процедурной/медицинский брат (медбрат) процедурной.

30. Медицинская сестра участковая/медицинский брат (медбрат) участковый.

31. Медицинская сестра/медицинский брат (медбрат).

32. Рентгенолаборант.

33. Старшая медицинская сестра/старший медицинский брат (медбрат).

34. Фельдшер скорой медицинской помощи.

35. Фельдшер.

36. Заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета и другое) медицинской организации — врач-специалист, при условии, что его врачебная должность соответствует профилю структурного подразделения и включена в настоящий перечень.

37. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер (акушерка), медицинская сестра (медицинский брат).

Как оформить

Необходимо подать заявление на регпортале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.

Посмотреть перечень городских округов и размер выплаты можно на сайте Минздрава Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.