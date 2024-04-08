Более 120 многодетных семей из подмосковного Клина обеспечат землей

Из собственности региона в муниципальную собственность городского округа Клин передали землю площадью более 24 гектаров для семей с тремя и более детьми, сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

«В городском округе Клин многодетным семьям за время действия Закона предоставлен 821 земельный участок. В этом году в планах обеспечить землёй 100 семей, 7 участков уже предоставлено. При этом остаются необеспеченными 227 многодетных. Чтобы разрешить эту ситуацию, в собственность муниципального образования переданы три участка общей площадью свыше 24 гектаров в деревнях Тимонино и Назарьево», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По информации администрации городского округа Клин, переданные земельные участки позволят обеспечить более 120 многодетных семей, ещё 14 участков будут сформированы за счёт земель неразграниченной госсобственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

