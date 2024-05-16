Более 100 объектов строятся на территории Подмосковья по госпрограммам

В рамках национальных проектов в Московской области на этапе строительства находятся более 100 социальных объектов. Большая часть из них — это объекты образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

В Московской области продолжается реализация масштабной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время на этапе строительства находятся более 100 объектов, 60 из них — это детские сады и школы. Лидерами по строительству объектов образования является Красногорск, Мытищи, Солнечногорск и Одинцовский округ.

«В 2024 году на территории Подмосковья планируется открыть 25 школ и 11 детских садов, построенных за счет средств бюджета», — говорится в сообщении.

В общей сложности школы смогут принять более 25 тыс. учеников, детские сады рассчитаны на создание более 3 тыс. мест для дошкольников.

Одновременно продолжается строительство более 20 объектов здравоохранения. Комплексные поликлинические учреждения возводятся в Люберцах, Лосино-Петровском, Котельниках, Лобне, Ленинском и Одинцовском округах.

В этом году завершается строительство одного из знаковых объектов здравоохранения Подмосковья — Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Готовится к открытию центр единоборств в Можайске. До конца года будет сдана музыкальная школа в Королеве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.