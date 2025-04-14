Более 100 объектов недвижимости передали инвесторам Подмосковья с начала года

В I квартале 2025 года министерством имущественных отношений Московской области реализованы через торги 16 лотов областной недвижимости. Это свыше 100 объектов, которые нашли новых правообладателей в рамках исполнения прогнозного плана приватизации областного имущества. Общие поступления в казну составили 353 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За первый квартал 2025 года через торги и конкурсы инвесторам и бизнесменам переданы два имущественных комплекса в составе 3 и 12 объектов капитального строительства и земельного участка, 5 нежилых зданий с земельными участками, два гаража, три объекта культурного наследия и четыре больших комплекса бывших детских лагерей. Объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, передаются инвесторам в рамках нового подхода к восстановлению памятников культуры. Имущественные комплексы выставляются на конкурс с начальной ценой равной 1 рублю для восстановления и последующего использования. При этом земельный участок предоставляется правообладателю в аренду за 1 рубль в год на весь период реставрационных работ памятника культуры. После завершения реставрации инвестор может выкупить землю по льготной стоимости: для физлиц — это 3% от кадастровой стоимости участка, для юридических — 15%», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Нежилые здания площадью от 83 до 3070 кв. м с земельными участками под ними площадью от 220 до 9 500 кв. м в г. Балашиха, Климовск, Наро-Фоминск, Волоколамск и Можайск будут использованы для бизнеса.

Четыре комплекса бывших детских лагерей: в с. Карпово Воскресенского округа, «Спутник» в д. Голубое городского округа Солнечногорск, «Юность» в д. Николаевка и «Салют» в д. Заовражье городского округа Клин восстановят и сделают туристическими объектами.

Также восстановлению подлежат три подмосковные объекта культурного наследия: усадьба «Никольское-Обольяново» в с. Подъячево Дмитровского округа, главный деревянный дом усадьбы «Васино» в городском округе Чехов и объект культурного наследия регионального значения «Дом управляющего фабрикой, конец XIX века» в г. Балашиха (ул. Советская, д. 29 а).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.