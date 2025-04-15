Более 10 социально-значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 7 по 11 апреля комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 14 закупок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Так, например, в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» планируется благоустройство объектов в Богородском городском округе, Красногорске и Коломне.

В городском округе Лосино-Петровский запланирована реконструкция центрального теплового пункта с увеличением мощности до 15 МВт. Работы в рамках данной закупки будут выполняться по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» предстоит строительство воспитательно-образовательного комплекса в составе СОШ на 550 мест и ДОУ на 200 мест в городском округе Шатура и детского сада на 300 мест в городском округе Солнечногорск, капительный ремонт МБОУ СОШ № 1 в городском округе Королев и капремонт стационара ГБУЗ МО «Клинская больница» в городском округе Клин. Также будут капитально отремонтированы здания МБУК «Дом космонавтов» в Звездном городке, МАУ «Детская музыкальная школа» в Электростали, МУДО «Климовская детская музыкальная школа» в мкр. Климовск (г.о. Подольск) и МБУДО «Детская школа искусств Синтез» в Серпухове.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.