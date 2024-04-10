Бочкарев: в Новой Москве построят 2 жилых корпуса со встроенным детсадом

В поселении Московский в ТиНАО к 2026 году планируют ввести в эксплуатацию 2 жилых корпуса со встроенным детсадом на 200 мест. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Два жилых корпуса, рассчитанных на 903 квартиры, планируется сдать в 2026 году. Общая площадь объектов составит около 73 тыс. кв. м», – отметил Бочкарев.

Он добавил, что встроенный детсад площадью 2,7 тыс. кв. м рассчитан на 8 групп. Его пристроят к одному из корпусов.

Внутренний двор без машин оснастят детской площадкой. У входа в детский сад сделают огороженные спортивные и игровые площадки.

Корпуса №5 и №6 входят в состав второй очереди ЖК «Филатов Луг». Их возведут по адресу: д. Картмазово, уч. 16/1. Девелопер проекта — ГК «Инград». Корпус №5 суммарной площадью порядка 22 тыс. кв. м планируют достроить во II квартале 2026 года. Корпус №6 площадью около 51 тыс. кв. м – в IV квартале 2026 года. Встроенный социальный объект в дальнейшем передадут в муниципальную собственность.

По словам главы департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, созданию необходимой инфраструктуры в новых округах уделяют особое внимание. С момента их присоединения к Москве во время планирования и строительства реализуются принципы комплексного развития территорий и сбалансированной застройки.

«Считаю, что именно такой подход смог обеспечить рост привлекательности новых территорий и их устойчивое комплексное развитие. Одним из наиболее показательных результатов этой политики стало увеличение численности населения Новой Москвы», – сказал Жидкин.