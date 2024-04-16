Бочкарев: мост в створе улицы Мясищева в столице готов на 45%

Мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева в столице готов на 45%, сейчас там идут работы по укрупнительной сборке металлоконструкций объекта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мост протяженностью более 230 м через Москву-реку в створе улицы Мясищева является частью проекта развития транспортной инфраструктуры в Мневниковской пойме. На сегодняшний день работы на нем выполнены на 45%. Строительство планируется завершить в апреле 2025 года», — уточнил Андрей Бочкарев.

Руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов подчеркнул, что реализация проекта обеспечит новую транспортную связь между Западным и Северо-Западным административными округами мегаполиса.

«Кроме этого, она создаст современные и комфортные пешеходные маршруты в районе станций „Мневники“ и „Терехово“ БКЛ. Автомобильный мост в створе улицы Мясищева — лишь часть глобального проекта развития транспортной инфраструктуры Мневниковской поймы. Всего здесь планируется построить 17 км дорог», — добавил Рафик Загрутдинов.

Это, в частности, не только путепровод через Северо-Западную хорду, но и мост вблизи улицы Новозаводской, два пешеходных моста — на улице Островной и в сторону парка «Фили». Также в рамках объекта будет построено три пешеходных перехода: у природного исторического парка «Москворецкий», в районе примыкания к улице Мясищева и в районе Москворецкого дендропарка.