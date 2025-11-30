Благоустройство Яблоневого сквера в Красногорске близится к завершению

Здесь были установлены новые фонари, которые не только освещают территорию, но и создают уютную атмосферу для прогулок. также были обновлены скамейки.

Особое внимание уделили памятнику, который был обновлен и оформлен подходами из гранита в стиле киноленты, что подчеркивает связь с историей города и его культурным наследием. В сквере также разместили разнообразные арт-объекты, отражающие историю и продукцию завода имени Зверева. К примеру, среди них появились цветные светофильтры, которые добавляют яркие акценты в облик сквера. Одной из особенностей данного проекта стало активное участие жителей Красногорска в его разработке.

Инициативные группы совместно со специалистами выбирали материалы для отделки и виды растений для посадки, что позволило учесть мнения и предпочтения местных жителей. В результате в Яблоневом сквере было высажено более 200 декоративных растений и деревьев.

Были предусмотрены специальные аппарели для самокатов и колясок, а также установлены качели и павильоны для отдыха. Подрядчик завершает монтаж поручней на одной из лестниц и проводит финальные работы по наведению порядка на территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.