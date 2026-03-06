Бюджет Подмосковья получил 164 млн руб за смену ВРИ

В Подмосковье за январь и февраль 2026 года 440 собственников изменили вид разрешенного использования земельных участков, перечислив в бюджет более 164,3 млн рублей. Всего за этот период вынесено 753 положительных решения на сумму свыше 10,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Собственники земельных участков могут изменить вид разрешенного использования, подав заявление через портал госуслуг Московской области. Для этого необходимо указать кадастровый номер и планируемый вид использования. В течение 12 рабочих дней заявитель получает предварительный расчет платы и реквизиты для ее внесения.

После оплаты владелец вправе обратиться в Росреестр для регистрации изменений. Процедура позволяет легально оформить новый статус земли, защитить права собственника и обеспечить дополнительные поступления в региональный бюджет.

«За первые два месяца этого года в областной бюджет дополнительно поступили средства в размере более 164,3 миллиона рублей. Всего за январь-февраль по расчету платы за изменение ВРИ направлено 753 положительных решения на общую сумму свыше 10,7 миллиарда рублей. Напомню, что с прошлого года отменены обязательные платежи за процедуру изменения целевого назначения земельных участков, расположенных в населенных пунктах, между ИЖС и ЛПХ», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

К услуге подключен умный сервис: после ввода кадастрового номера он автоматически заполняет основные данные об участке, проверяет соответствие классификатору и подсказывает, в каких случаях изменить вид разрешенного использования можно бесплатно.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.