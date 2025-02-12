Бизнесмены в Тюмени массово избавляются от торговых центров

Глава департамента аренды и продажи коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин рассказал, что с начала этого года в Тюмени продают примерно 20 торговых центров. В 2024 году аналогичных предложений было 5, сообщает РБК Тюмень .

Стоимость торговых центров начинается от нескольких сотен миллионов рублей. Например, ТЦ на улице Западносибирской, 19 можно приобрести за 269 млн, «Турана» — за 330 млн, а «Матрикс» — за 600 млн.

Из 20 продаваемых объектов 10 — офисно-торговые районные центры. Их площадь составляет от 2 до 4 тыс. кв. м. Цена — от 150 до 300 млн рублей.

Также есть два закрытых лота. Их цена находится в пределах от 1 до 1,2 млрд рублей.

При этом растет не только предложение на коммерческую недвижимость, но и спрос на нее. Это связано с возросшей популярностью инвестирования через паевые фонды.