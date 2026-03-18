Бизнесмен Васильев предложил сочетать плитку и краску в ванной

Основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев рекомендовал использовать в ванной плитку только в мокрых зонах, а остальные стены покрывать влагостойкой краской. Это поможет снизить расходы и сделать интерьер легче, сообщает NEWS.ru .

Васильев пояснил, что плитку целесообразно укладывать только в зонах прямого контакта с водой — в душе, у ванны и рядом с раковиной. Остальные стены можно покрыть влагостойкой краской.

«Вместо плитки до потолка по всей ванной следует использовать ее только в мокрых зонах с влагостойкой краской на остальных стенах. Такая комбинация давно стала нормальным приемом: интерьер выглядит легче, а бюджет на материалы и работы заметно снижается. Это решение многие до сих пор недооценивают», — сообщил Васильев.

Он подчеркнул, что экономить на гидроизоляции и отделке в мокрых зонах нельзя. По словам предпринимателя, сплошная облицовка санузла плиткой — это скорее устоявшаяся привычка, чем необходимость.

Ранее генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов рекомендовал весной демонтировать старое покрытие, заливать стяжку и при необходимости менять трубы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.