В столице подвели итоги года в сфере коммерческой недвижимости, заметно выросло предложение помещений для бизнеса, передает корреспондент РИАМО.

В четверг 27 ноября, в Москве технологическая платформа «Авито Недвижимость» организовала собственную пресс-конференцию, на которой крупные профильные игроки подвели итоги и обсудили тенденции уходящего 2025 года.

«Предприниматели значительно чаще снимают помещения для бизнеса, чем покупают. С точки зрения спроса как в сегменте продажи, так и аренды фиксируем снижение — но стоит учитывать, что во многом оно связано с эффектом высокой базы прошлого года, который стал рекордным по объему инвестиций в недвижимость на рынке. Даже в этих условиях рост демонстрируют столичные регионы, а также отдельные сегменты — среди них складская недвижимость», — сообщил в ходе мероприятия управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» на «Авито» Олег Изотов.

Он отметил, что в настоящее время бизнес более склоняется к аренде, нежели приобретению помещений.

Он уточнил, что в складском секторе замечен рост спроса на аренду в 3% по всей России. Наиболее выделяется Санкт-Петербург и Ленобласть — там показатель увеличился на 31%.

Кроме того, согласно озвученным данным, в целом на 24% бизнес стал чаще арендовать коворкинги. В Москве и области торговую недвижимость приобретают на 25% чаще, в сравнении с прошлым 2024 годом, а складскую на 22%, и 17% на офисную.