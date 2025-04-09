Бизнес-омбудсмен Подмосковья помогла предпринимателю выкупить землю в Черноголовке

Вопросы земельно-имущественных отношений продолжают оставаться одними из наиболее сложных для бизнеса. По данным уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, в минувшем году 17,9% всех поступивших обращений касались земельно-имущественных отношений. Значительная часть жалоб (около 68%) была связана с отказами органов местного самоуправления в предоставлении земельных участков в собственность или аренду. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.

К региональному уполномоченному обратился руководитель предприятия с жалобой на отказ администрации городского округа Черноголовка предоставить в собственность земельный участок, на котором расположены введенные в эксплуатацию и надлежащим образом зарегистрированные объекты капитального строительства, принадлежащие заявителю. Положительное заключение на предоставление участка было ранее выдано администрацией.

Согласно Земельному кодексу РФ, лица, являющиеся собственниками зданий и сооружений, расположенных на земельных участках, имеют исключительное право на их приобретение в собственность или аренду без проведения торгов. Однако министерство имущественных отношений Московской области отказало в согласовании приватизации, мотивируя это тем, что часть сооружений не являются объектами капитального строительства, так как значатся вспомогательными объектами.

В ответ на обращение предпринимателя материалы были направлены в прокуратуру Московской области, которая выявила нарушения законодательства в действиях министерства и внесла представление об их устранении. Министерство, рассмотрев представление, продолжило препятствовать выкупу земельного участка, утверждая, что назначение части сооружений не соответствует виду разрешенного использования земельного участка.

Проблема была вынесена на заседание рабочей группы Экспертного совета при Уполномоченном, где присутствовали представители министерства, прокуратуры и заявитель. В ходе обсуждения министерству разъяснили назначение сооружений и их технологическую включенность в производственный процесс. Было рекомендовано заявителю повторно подать заявление о выкупе с пояснениями о назначении зданий.

В настоящий момент администрация передала заявителю проект договора купли-продажи земельного участка, который был подписан и отправлен на государственную регистрацию.

«Мы видим, что нередко трудности возникают из-за неоднозначного толкования нормативных правовых актов. Наша задача — не просто ограничиваться консультациями предпринимателей, но и инициировать обсуждение проблем на уровне соответствующих органов власти и управления, чтобы добиться разрешения спорной ситуации, учитывая интересы бизнеса, государства и граждан. Вместе с этим, реализация предпринимателями своих гарантированных законом прав без необоснованных препятствий — остается основой здорового инвестиционного климата в регионе», — прокомментировала ситуацию исполняющий обязанности Уполномоченного Наталья Чудакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.