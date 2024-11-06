Библиотеку отремонтируют в мкр Климовск Подольска

сегодня в 18:45

Замглавы городского округа Подольск Александр Кондратюк после проверки здания библиотеки в мкр Климовск дал поручение профильным специалистам починить крышу и прочистить канализацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время выездной администрации в УСЦ «Юность» к Кондратюку обратились сотрудники библиотеки с улицы Первомайская, 3, с просьбой отремонтировать крышу и прочистить инженерные коммуникации для отведения сточных вод.

Кондратюк с руководителем территориального отдела микрорайона Климовск Андреем Герасимовым проверил состояние здания библиотеки, жалобы подтвердились. Он поручил профильным специалистам привести здание и коммуникации в порядок.

В течение двух недель фонд капитального ремонта и управляющая компания должны выполнить данные поручения.

Книжный фонд библиотеки насчитывает более 16 тыс. экземпляров. К услугам читателей — младший и старший абонементы, читальный зал, игровая комната и комната сказок.

В библиотеке организуют выставки рисунков воспитанников детской художественной школы, работ молодых художников и фотографов, произведений прикладного творчества, инсталляции и экспозиции.

Библиотека является ежегодным участником и призером областных смотров-конкурсов, международных и областных акций и проектов.

В библиотеке работают клуб любителей чтения «Родничок», экологический клуб «Росток», дискуссионный клуб для старшеклассников «Спор», литературно-музыкальная гостиная «В кругу друзей», клубы «Юный художник» и «Юный шахматист».

Учреждение доступно для людей с ограниченными возможностями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.