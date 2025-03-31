Бесплатно и с процентами: эксперт рассказала о росте рассрочки на вторичку

Исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина заявила, что увеличение предложений рассрочки на вторичные квартиры на рынке недвижимости в России связано с затяжным периодом высокой ключевой ставки, сообщает газета «Известия» .

«Продавцы недвижимости стали чаще предлагать рассрочки при продаже своих квартир, причем как на безвозмездной основе, так и с начислением процентов за ее предоставление», — сказала эксперт.

По ее словам, особо интересен такой инструмент продажи может быть тем, кто продает инвестиционные квартиры и одновременно покупателям, продающим собственную недвижимость, но желающим уже переехать в собственное жилье.

Популярность рассрочек связана не только с высокой ипотечной ставкой, но и с увеличением сроков выплат. Часть суммы можно отдавать в первый год совершения сделки, другую часть — в последующие годы.