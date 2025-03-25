Берег реки Лубянка в Щаповском освободили от незаконных построек

Госинспекция по недвижимости провела работы по демонтажу самостроя, обеспечив свободный доступ к береговой зоне реки Лубянка в поселении Щаповское (ТиНАО). Об этом сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Нарушение было обнаружено благодаря бдительности местных жителей. Во время проверки прибрежной территории в деревне Песье инспекторы выявили несколько незаконных сооружений.

«Установлено, что комплекс сооружений был возведен на берегу реки при отсутствии правовых оснований — без разрешений и согласований. Кроме того, самострой находился в водоохранной зоне, где запрещено возведение каких-либо объектов», — сказал Бобров.

Он уточнил, что демонтаж провели оперативно и теперь береговая полоса полностью свободна для прогулок.

Иван Бобров также подчеркнул, что, по закону, у всех граждан есть право свободного доступа к водоемам. Береговую зону можно использовать для отдыха, рыбалки и швартовки маломерных судов.

В инспекции напомнили, что москвичи активно помогают выявлять нарушения земельного законодательства и незаконные постройки. Присоединиться к проекту «Неравнодушный москвич» может любой житель столицы, сообщая о самостроях или аварийных сооружениях. Для участия нужно отправить заявку на почту: dobrovoletsgin@control.mos.ru.