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Бассейн в реабилитационном центре «Ясенки» Москвы откроют в начале 2025 г

В рамках поручения губернатора Московской области началась реконструкция здания «Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в поселении Вороновское Троицкого административного округа. Подрядчик приступил к подготовительному этапу работ по строительству блока бассейна, сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Работы будут проведены в рамах госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«Подрядчик вышел на площадку строительства и приступил к подготовительному этапу работ — ведет планировку территории, устройство инженерных сетей, вывоз грунта», — уточняется в сообщении.

На земельном участке общей площадью 2,7 га планируется строительство здания бассейна общей площадью более 1 тыс. кв. метров.

В составе блока бассейна разместятся основная чаша, акватренажеры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, комнаты медицинской помощи, помещения водоподготовки. Проектом предусмотрен теплый переход с первого этажа основного здания (лечебный корпус) к блоку бассейна.

Открыть объект планируется в начале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.