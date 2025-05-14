Банки следят, чтобы россияне не использовали потребкредиты на ипотеку

Сейчас банковские ипотечные продукты стали менее доступны для населения не только за счет высоких процентных ставок, но и по причине существенного роста минимального размера первоначального взноса, который не все могут себе позволить, сообщила РИАМО менеджер продукта «Ипотека» в «Сравни» Екатерина Сташкова.

С 2023 года Банк России перешел к ужесточению регулирования — повышению макронадбавок по ипотеке с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой заемщиков. Такие меры стали следствием активного роста спроса на ипотеку со стороны населения в предыдущие годы при достаточно лояльном отношении банков к условиям и требованиям к заемщику при предоставлении данных кредитов.

«В результате на сегодняшний день мы видим, что ипотечные продукты банка стали менее доступны для населения не только за счет высоких ставок, но и за счет существенного увеличения минимального размера первоначального взноса, который не все могут себе позволить», — отметила эксперт.

«Ранее при отсутствии средств на первоначальный взнос некоторые заемщики оформляли потребительский кредит. В настоящее время эта схема довольно рисковая, так как банки очень внимательно следят за долговой нагрузкой потенциального ипотечного заемщика и с большой долей вероятности откажут в предоставлении ипотеки, если обнаружат в отчете БКИ действующий кредит наличными на крупную сумму. Ведь действующие обязательства влияют на скоринговый балл заемщика, который важен при принятии решения банком по любому кредитному продукту», — сказала Сташкова.

Однако в рамках стимулирования продаж в новостройках у застройщиков можно найти варианты покупки квартиры без первоначального взноса, например, это могут быть различные схемы рассрочек, добавила она.