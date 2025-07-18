Багреева: в 1 полугодии Москва реализовала на торгах свыше 700 нежилых помещений

За первую половину текущего года столица реализовала на торгах свыше 700 нежилых помещений, суммарной площадью более 130 тыс. кв. м, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Нежилая недвижимость востребована столичными предпринимателями, и город предлагает им широкий выбор помещений как для приобретения в собственность, так и для аренды, в том числе по льготной ставке.

«Традиционно высокой популярностью пользовалась недвижимость, расположенная в Центральном, Западном и Восточном округах — как и в прошлом году они вошли в тройку лидеров по числу реализованных объектов. Так, в Центральном округе с торгов ушли 106 помещений, в Восточном округе — 101, в Западном — 91. В среднем на один лот претендовали семь участников, но за некоторые объекты конкурировали и по несколько десятков человек. Например, аукцион по продаже помещения в новостройке в СВАО стал рекордным по числу участников — за него боролись 58 претендентов», — уточнила Мария Багреева.

Площадь объектов варьировалась всего от нескольких квадратных метров почти до 12 тыс. Самое большое из реализованных помещений предлагалось для аренды, оно расположено под одним из пролетов Автозаводского моста. Там можно открыть склад, автомойку, автосервис или шиномонтаж.

«Наибольшей популярностью среди предпринимателей традиционно пользовались помещения на первых этажах и в подвалах. За шесть месяцев этого года были реализованы 163 подвальных помещения и 412 объектов на первых этажах, что составляет свыше 80% от общего объема. Еще 44 лота представляли собой объекты, занимающие несколько этажей», — прокомментировал руководитель департамента города по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Большинство проданных на торгах помещений предназначено для коммерческого использования.