Багреева: юбилейный форум «Дни московской конкуренции» пройдет в начале апреля

В столице с 1 по 3 апреля пройдет ежегодный форум «Дни московской конкуренции», сообщает заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В этом году мероприятие, объединяющее представителей органов власти, государственных заказчиков и поставщиков, проводится в пятый раз.

«Форум „Дни московской конкуренции“ — одно из главных событий года в области госзаказа. Он объединяет более тысячи участников из различных сфер, деятельность которых напрямую связана с закупками. В течение трех дней специалисты будут обсуждать вопросы нормативного регулирования в столичных закупках, особенности импортозамещения и применения национального режима, изменения в налоговом законодательстве, меры поддержки бизнеса, развитие цифровых инструментов и внедрение искусственного интеллекта в сферу госзаказа. Традиционно премию получают поставщики, снабжающие необходимыми товарами и услугами государственные учреждения таких сфер, как здравоохранение, строительство, транспорт, городское хозяйство и благоустройство, социальная защита, и других», — отметила Багреева.

Спикерами форума станут представители органов исполнительной власти Москвы, электронных площадок для участников рынка закупок, предпринимательского сообщества, эксперты в области экономики и бизнеса.

«Программа будет разделена на тематические блоки. В первый день состоятся мероприятия для специалистов контрактных служб и заказчиков, позволяющие обсудить эффективные решения и передовые подходы в этой сфере. Второй день объединит действующих и потенциальных поставщиков, которые узнают о возможностях, доступных бизнесу, работающему с госзаказом, в частности об участии в закупках малого объема на портале поставщиков. Наконец, в третий день специалисты, непосредственно курирующие работу контрактных служб, обсудят пути модернизации системы закупок и рынка конкуренции», –уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Завершит мероприятие трехдневный хакатон серии Tender Hack, направленный на поиск решений по модернизации сервисов Портала поставщиков, который продлится с 3 по 5 апреля. В этот раз команды будут создавать прототип системы персонализированного умного поиска продукции на платформе.

Участвовать в хакатоне могут как старшеклассники и студенты вузов, так и профессионалы ИТ-сферы. Сочетание нестандартного взгляда на проблемы и опыта специалистов помогает находить современные и эффективные решения поставленных задач. Организатором ИТ-соревнования выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. В 2024 и 2025 годах проект Tender Hackбыл отмечен национальной премией «Хакатоны России».

Форум «Дни московской конкуренции» проводится с 2019 года и служит площадкой для коммуникации между участниками рынка закупок, обмена лучшими бизнес-практиками и их адаптации под реальные задачи города, а также для поиска потенциальных партнеров и инвестиций.