Багреева: город утвердил перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

Перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в 2025 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, был утвержден правительством Москвы, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В него вошло свыше 41 тыс. объектов коммерческой недвижимости. Их общая площадь составила порядка 99 млн кв. м. По сравнению с текущим годом число объектов выросло на 11%.

«Критерии включения объектов в перечень остались прежними. Его расширение связано с плановой работой Госинспекции по недвижимости по выявлению зданий и помещений, фактически используемых для торгово-офисных целей, а также с системной работой правительства Москвы и Росреестра по уточнению сведений в ЕГРН о расположении объектов недвижимости на земельных участках торгово-офисного назначения», — объяснила Мария Багреева.

Известно, что перевод торгово-офисной недвижимости на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости, которая отражает реальную стоимость объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения, стартовал в столице в 2014 году.

«В городе есть сбалансированная система льгот для объектов, которые входят в перечень и относятся к социально значимым либо производственным сферам деятельности, так как такие объекты имеют более низкую доходность по сравнению с коммерческой недвижимостью. Общая сумма налоговых льгот по налогу на имущество, предоставленных бизнесу в прошлом году, составила около 85 млрд рублей», — отметила заммэра Багреева.

Ознакомиться с объектами недвижимости, включенными в перечень, можно на официальном сайте Мэра Москвы, воспользовавшись специальным сервисом.