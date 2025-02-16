Автосервис-общежитие снесли в Мытищах Московской области

Незаконное строение с автосервисом и хостелом на самозахваченном земельном участке были снесены в Мытищах, сообщили в пресс-службе округа.

Изначально постройка представляла собой одноэтажное нежилое здание площадью 250 квадратных метров, используемое под автосервис. Собственник надстроил еще один этаж, который использовал как общежитие для иностранных граждан, при отсутствии разрешительных документов и согласований.

«О том, что данная постройка используется как хостел, свидетельствует информация, размещенная на площадках многочисленных информационных ресурсов в интернете. Собственник, узнав о том, что администрации стало известно о его нарушениях, предпринял действия по урегулированию спора. Он обратился в администрацию с заявлением с признанием нарушений с его стороны и просьбой предоставить ему два месяца на добровольный снос постройки. Однако администрация посчитала это нецелесообразным. Это заявление — лишь отвлекающий маневр для отсрочки исполнения законного требования суда», — сообщила директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории горокруга Мытищи Елена Лебеденко

Имеется и еще одно злостное нарушение — собственник использовал земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, соответственно ему не принадлежит. Более года он использовал эту землю в качестве парковки для посетителей своего автосервиса, не внося денежные средства в бюджет городского округа.

Еще в 2023 году администрация городского округа Мытищи обратилась в городской суд с исковым требованием о признании постройки самовольной и ее сносе. В рамках данного гражданского дела собственник взял на себя обязательства по использованию данной постройки и земельного участка в соответствии с видом разрешенного использования — для ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, собственнику запрещалось осуществлять здесь коммерческую и иную деятельность.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.