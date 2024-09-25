Аварийный жилой дом снесли в Одинцовском округе

Мособлархитектурой совместно с органами местного самоуправления и профильными ведомствами продолжается активная работа по выявлению и устранению аварийных зданий, а также объектов незавершенного и самовольного строительства. Так, в Одинцовском городском округе, в селе Юдино, на улице Верхняя было выявлено и демонтировано аварийное здание многоквартирного жилого дома № 79. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Двухэтажное, деревянное здание многоквартирного дома было построено в 1959 году. Его общая площадь составляла чуть более 430 кв. м. В связи с моральным и физическим износом объект был признан аварийным и непригодным для дальнейшего проживания. Администрацией Одинцовского городского округа в рамках муниципальной адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ были проведены мероприятия по расселению 6 жилых помещений, затем принято решение о демонтаже. Летом текущего года был произведен снос аварийной постройки. В настоящий момент все работы по ликвидации полностью завершены, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории Одинцовского городского округа было выявлено 955 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 789 объектов, что составляет 83% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.