Аварийный жилой дом ликвидировали в Клину

В городском округе Клин, на территории бывшего военного городка Клин-9, завершен снос расселенного жилого многоквартирного дома № 71, который был признан аварийным. Демонтаж был проведен в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажный жилой дом общей площадью порядка 460 квадратных метров был построен в 1952 году. Дом был обследован, по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным и включен в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». После проведения процедуры расселения жильцов 8 квартир было принято решение о демонтаже строения. В марте текущего года работы по ликвидации аварийного объекта были завершены», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящее время участок свободен от постройки и расчищен от строительного мусора.

На освободившейся территории администрацией планируется проведение работ по ее благоустройству с устройством газона.

Всего в городском округе Клин выявлено 273 объектов незавершенного строительства. На сегодня уже снесено, достроено и приведено в соответствие 208 объектов, что составляет 76% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.