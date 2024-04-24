Аварийный многоквартирный дом снесли в Ступине

В рабочем поселке Жилево городского округа Ступино в рамках выполнения работ по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий было снесено аварийное здание жилого дома № 9А, расположенного на улице Железнодорожная. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный жилой дом 1963 года постройки — двухэтажный, кирпичный, общей площадью более 500 кв. метров. В связи с моральным и физическим износом объект был признан аварийным. После чего в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2020 гг» были проведены мероприятия по расселению 12 жилых помещений и принято решение о демонтаже. В I квартале текущего года были выполнены работы по ликвидации аварийного здания. В настоящее время объект уже полностью снесен, территория расчищена от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Порядок использования освободившегося земельного участка администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Ступино выявлено 338 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 269 объектов, что составляет порядка 80% от общего количества.

Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.