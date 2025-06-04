Аварийный дом на улице Энтузиастов в Волоколамске демонтируют до конца июня

«Продолжаем выполнять поручение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по ликвидации ветхого и аварийного жилья. 26 мая начали демонтаж старого двухэтажного дома № 19 на улице Энтузиастов. Ранее этот дом был обследован и признан аварийным», — рассказала Наталья Козлова.

Жильцов расселили по региональной программе, а здание решили разобрать, поскольку ремонту оно уже не подлежало. Параллельно в Волоколамске продолжают разбирать аварийное трехэтажное здание № 12 на улице Березовой.

Работа по расселению и сносу аварийного жилья продолжается. Уже закончили демонтаж ветхих зданий № 9, 10, 41 и 43 на улице 50 лет Октября. Теперь эти площадки свободны от опасных построек. В ближайшее время снесут еще один дом барачного типа на Ямской.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.