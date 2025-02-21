Аварийное здание жилого дома снесли в Шатуре

В рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области, в муниципальном округе Шатура, в поселке Долгуша, был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный жилой дом № 9. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажный жилой дом общей площадью порядка 220 квадратных метров был построен в 1927 году. Здание располагалось в окружении жилой застройки. С течением времени ухудшились эксплуатационные характеристики деревянного сооружения, в связи с моральным и физическим износом строительных конструкций дом был признан аварийным. После чего, в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению жильцов 8 квартир. Затем аварийный объект был включен в перечень для ликвидации и демонтирован в январе текущего года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящее время территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Порядок использования освобожденного земельного участка администрацией пока не определен.

Всего на территории муниципального округа Шатура было выявлено 85 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 49 объектов, что составляет 58% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.