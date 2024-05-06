Аварийное здание деревенского клуба демонтировали в округе Клин

В Московской области в рамках масштабной работы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов в городском округе Клин, в деревне Михайловское было выявлено здание бывшего деревенского клуба, которое находилось в аварийном состоянии и портило облик территории, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажное здание нежилого назначения — кирпичное, общей площадью порядка 180 квадратных метров. Сооружение продолжительное время не эксплуатировалось и пришло в непригодное состояние, основные элементы были частично разрушены, отсутствовали оконные и дверные проемы. В результате, администрацией городского округа Клин было принято решение о демонтаже строения и проведены мероприятия по сносу. На сегодняшний все работы завершены, участок свободен от аварийной постройки и строительного мусора.

Порядок использования освободившейся территории администрацией городского округа Клин пока не определен.

Всего на территории городского округа Клин было выявлено 236 объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 166 объектов, что составляет 70% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.