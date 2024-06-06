Аварийное здание бывшей библиотеки демонтировали в Коломне

На территории Московской области продолжается работа по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Так, в городском округе Коломна ликвидировали объект нежилого назначения, находившийся в аварийном состоянии — здание бывшей библиотеки в селе Амерево, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Аварийный объект представлял собой одноэтажное деревянное строение, общей площадью 62 квадратных метра. Продолжительное время здание не функционировало и пришло в непригодное для эксплуатации состояние. Прилегающая территория находилась в ненадлежащем, запущенном виде, ограждение отсутствовало. В связи с моральным и физическим износом конструкций постройка была признана аварийной и подлежащей сносу. В мае текущего года были произведены работы по демонтажу, в настоящий момент участок освобожден от аварийного строения, строительный мусор утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На освободившейся территории планируется проведение работ по ее благоустройству.

Всего в городском округе Коломна выявлено 285 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже ликвидировано, достроено или приведено в соответствие 158 объектов, что составляет чуть более 55% от общего количества. Работы в данном направлении будут продолжены.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.